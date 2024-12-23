В США вынесли приговор жене начальника полиции за совращение 15-летнего мальчика

28-летняя замужняя учительница отправляла подростку интимные фото и склоняла к сексу.Замещающая учительница из Оклахомы была приговорена к четырём годам тюремного заключения за то, что целовалась с учеником и пыталась добиться от него секса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии