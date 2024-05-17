Шумный и «грозный» май местами сбавит обороты: сегодня погода на Кубани будет такой

В некоторых местах пройдут небольшие дожди, возможны грозы, а в горах даже с мокрым снегом. Однако в отдельных районах стоит ждать серьезных осадков, включая град, а также сильного ветра, который может усиливаться до 20 метров в секунду.
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