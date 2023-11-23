Политолог Перла: новый премьер Нидерландов Вилдерс мало что сможет изменить

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал завершившиеся в Нидерландах выборы, где, вероятнее всего, одержит победу крайне правая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, известным своей критикой поддержки Украины.