София Позднякова: «Верим, что поедем на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Будем делать для этого все возможное»

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. – Ваш отец предупреждал о том, что объявит о скором уходе с поста президента ОКР? – Я прочитала об этом в новостях, как и вы, и большинство других людей.