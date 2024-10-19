София Позднякова: «Верим, что поедем на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Будем делать для этого все возможное»

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. – Ваш отец предупреждал о том, что объявит о скором уходе с поста президента ОКР? – Я прочитала об этом в новостях, как и вы, и большинство других людей.
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