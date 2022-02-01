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«ЕАЭС — одно из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений в мире»

«ЕАЭС — одно из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений в мире»

Как отразятся на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) события в Казахстане и углубление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства? Насколько вероятно расширение ЕАЭС за счёт новых государств и не приведёт ли это к тому, что ЕАЭС фактически повторит судьбу СНГ? На эти и другие вопросы корреспондента EADaily ответил директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия), доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции ИПиНБ РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда.

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