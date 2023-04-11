Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал провести новый этап приватизации. Сейчас перед правительством России стоит задача профинансировать все необходимые расходы, в том числе связанные с проведением спецоперации, восстановлением и интеграцией новых регионов и защитой от эффектов санкций, и при этом уложиться в заданные параметры дефицита бюджета.