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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал провести новый этап приватизации

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал провести новый этап приватизации

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал провести новый этап приватизации. Сейчас перед правительством России стоит задача профинансировать все необходимые расходы, в том числе связанные с проведением спецоперации, восстановлением и интеграцией новых регионов и защитой от эффектов санкций, и при этом уложиться в заданные параметры дефицита бюджета.

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