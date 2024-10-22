С песнями и флагами прошлись по улицам Актау молодые люди

Вместе с активистами Мангистауского областного филиала молодежного крыла «Жастар рухы партии «AMANAT» студенты Мангистауского колледжа искусств приняли участие в республиканской акции «Менің елім - менің туым», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс - службу областного филиала партии «AMANAT».
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