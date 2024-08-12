Полезно знать эти психологические советы, как отправиться в отпуск Максим МорозовВы уже отмечаете дни в календаре, а в голове видите, как беззаботно лежите на пляже с книгой в руке? Многие предыдущие исследования показали, что те, кто регулярно берет отпуск, снижают риск преждевременной смерти примерно на 20 процентов, а также имеют и другие положительные преимущества, такие как снижение риска сердечного приступа.