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Полезно знать эти психологические советы, как отправиться в отпуск

Полезно знать эти психологические советы, как отправиться в отпуск

Полезно знать эти психологические советы, как отправиться в отпуск Максим МорозовВы уже отмечаете дни в календаре, а в голове видите, как беззаботно лежите на пляже с книгой в руке? Многие предыдущие исследования показали, что те, кто регулярно берет отпуск, снижают риск преждевременной смерти примерно на 20 процентов, а также имеют и другие положительные преимущества, такие как снижение риска сердечного приступа.

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