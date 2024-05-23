Замгенсека Джоанэ: у НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине

У Североатлантического альянса нет никаких намерений размещать своих солдат на Украине. Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием Tagesspiegel сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
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