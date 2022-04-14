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Мечта бюрократа: российским писателям разработают «стандарты»

Мечта бюрократа: российским писателям разработают «стандарты»

Игорь Зотов, писатель Феноменальный документ, рожденный в головах чиновников, совершенно не понимающих сути художественного творчества, публикует сайт Минцифры РФ: «Создать при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу разработки профессионального стандарта профессии "писатель"…» Руководство этой рабочей группой поручено ректору Литературного института и некогда неплохому писателю Алексею Варламову, а его заместителем станет замдиректора департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юрий Пуля.

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