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Царьград

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Россию разозлили. "Искандер" за всё ответил: Взлетел лагерь ВСУ под Днепром. Мощнейшие столбы дыма

Россию разозлили. "Искандер" за всё ответил: Взлетел лагерь ВСУ под Днепром. Мощнейшие столбы дыма

ВС России ударили по лагерю ВСУ на полигоне "Новомосковск" под Днепром.Русская разведка узнала, где находится ещё один вражеский палаточный лагерь.

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