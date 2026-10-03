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WorldVelosport

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Валгонен — трехкратная чемпионка России по велоспорту на треке, Гречишкин — двукратный

Легендарный велотрек «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге с 29 сентября по 3 октября принял чемпионат России по велосипедному спорту на треке в темповых дисциплинах, собравший сильнейших гонщиков страны.

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