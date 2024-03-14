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Козлов о вылете «Салавата» в 1-м раунде: «Горькая пилюля, которая 2-й год подряд нам достается. Обязаны дать правильную реакцию, чтобы стать намного сильнее»

Клуб проиграл «Трактору» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина-2024. В прошлом сезоне «Салават» проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде.

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