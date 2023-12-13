«Никс» подпишут Таджа Гибсона

«Нью-Йорк» подпишет стандартный контракт на 1 год с тяжелым форвардом Таджем Гибсоном (38 лет, 206 см), сообщает журналист Ян Бегли со ссылкой на агента игрока.
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