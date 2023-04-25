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Власти Кубы отменили первомайский парад из-за нехватки топлива

Власти Кубы отменили первомайский парад из-за нехватки топлива

Секретарь Профсоюза трудящихся Кубы Улисес Гиларте де Насименто заявил, что празднование Дня трудящихся в стране в этом году пройдет без традиционного парада на площади Революции из-за экономических проблем и ограничений в поставках топлива.

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