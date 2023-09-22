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Сафронов о Задорове: «Ничтожно мнение окопавшихся за рубежом персонажей – ничего стране не дают. Закордонная философия нам в России не нужна»

«Из-за бугра» очень легко учить всех жизни, но выглядит-то это недостойно. Сейчас российский спорт в непростом положении – и тем не менее тысячи наших соотечественников продолжают упорно трудиться, бороться за победы и медали.

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