Простой лайфхак от Роспотребнадзора, который за минуту покажет, натуральная ли икра

Для многих людей застолье и праздник ассоциируется с красной икрой. А сам этот продукт воспринимается как символ роскоши: все-таки стоит он достаточно дорого, так что есть его регулярно может позволить себе не каждый.
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