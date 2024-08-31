Пенсионерка из Моршанска заплатит 15 тысяч рублей за бутылку самогона

За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции оштрафована шестидесятилетняя жительница Моршанска Согласно материалам дела, пенсионерка из своего домовладения продала местному жителю поллитровую бутылку самогона.
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