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Пенсионерка из Моршанска заплатит 15 тысяч рублей за бутылку самогона

Пенсионерка из Моршанска заплатит 15 тысяч рублей за бутылку самогона

За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции оштрафована шестидесятилетняя жительница Моршанска Согласно материалам дела, пенсионерка из своего домовладения продала местному жителю поллитровую бутылку самогона.

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