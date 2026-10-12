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Мировое обозрение

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При новой атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб проживавший в СА гражданин Пакистана

При новой атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб проживавший в СА гражданин Пакистана

Главное в тезисах: Тезис 1: При повторной атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погиб один человек — гражданин Пакистана, постоянно проживавший в Саудовской Аравии, ещё 11 человек получили ранения.

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