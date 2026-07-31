В Анапе уничтожили 95 кг нелегального голландского сыра

Совместная проверка, проведенная сотрудниками Россельхознадзора, таможенной службы и транспортной прокуратуры, выявила в одном из магазинов Анапы продукцию, подпадающую под действие российского продовольственного эмбарго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии