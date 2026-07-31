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Царьград

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В Анапе уничтожили 95 кг нелегального голландского сыра

В Анапе уничтожили 95 кг нелегального голландского сыра

Совместная проверка, проведенная сотрудниками Россельхознадзора, таможенной службы и транспортной прокуратуры, выявила в одном из магазинов Анапы продукцию, подпадающую под действие российского продовольственного эмбарго.

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