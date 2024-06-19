Храню только так и никогда не замораживаю: какой метод позволит сохранить вкус и аромат зеленого лука на всю зиму Евгения КомароваЗеленый лук – любимый многими ингредиент салатов и украшение гарниров, ассоциирующийся с теплым сезоном.
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