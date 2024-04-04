Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Вышел официальный Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2023 год — ежегодная публикация Росгидромета, госорганизации, занимающейся мониторингом погодных условий в нашей стране.
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