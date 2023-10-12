Календарь огородника подскажет, что нужно посадить до Покрова 2023 года Ирина ОрлонскаяВ 2023 году, в субботу, 14 октября, православные христиане будут отмечать церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
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