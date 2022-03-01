В Совфеде напомнили о статье УК «Госизмена» для сотрудничающих с антироссийскими центрами

Глава комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов напомнил, что россияне, сознательно сотрудничающие с зарубежными антироссийскими центрами, подпадают под уголовную ответственность по статье «Госизмена».
Глава комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов напомнил, что россияне, сознательно сотрудничающие с зарубежными антироссийскими центрами, подпадают под уголовную ответственность по статье «Госизмена».
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