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    Да. Правильно. Он даже почетную грамоту заслужил. Правда получит от народа Донбасса ее через задницу.Венедиктов заявил...
  • Samarium
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В Совфеде напомнили о статье УК «Госизмена» для сотрудничающих с антироссийскими центрами

В Совфеде напомнили о статье УК «Госизмена» для сотрудничающих с антироссийскими центрами

Глава комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов напомнил, что россияне, сознательно сотрудничающие с зарубежными антироссийскими центрами, подпадают под уголовную ответственность по статье «Госизмена».

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