Мировое обозрение

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О русском острове Хоккайдо

О русском острове Хоккайдо

Территориальные претензии Японии на принадлежащие РФ южные Курилы хорошо известны благодаря агрессивно-прямолинейной, корыстной политике японских правящих кругов, продолжающих упрямо настаивать на своих незаконных притязаниях.

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