В США более 90% сои, хлопка и кукурузы являются ГМ-культурами

В настоящее время более 90% кукурузы, хлопка и соевых бобов в США производятся с использованием генетически модифицированных сортов, согласно заявлению министерства сельского хозяйства США, 31 октября сообщается на онлайн-платформе AgroPages.
В настоящее время более 90% кукурузы, хлопка и соевых бобов в США производятся с использованием генетически модифицированных сортов, согласно заявлению министерства сельского хозяйства США, 31 октября сообщается на онлайн-платформе AgroPages.
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