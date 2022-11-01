Тейлор Свифт побила рекорд Дрейка в Billboard c новым альбомом Midnights

Певица Тейлор Свифт стала первой артисткой, вошедшей в топ-10 Billboard Hot 100 за одну неделю. Десять песен с нового альбома певицы Midnights заняли первую десятку позиций рейтинга журнала, благодаря чему Свифт обошла своего коллегу Дрейка.