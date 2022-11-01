Федеральное агентство новостей №1

6 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Московский патриархат часть сообщества ЛГБТ что ли? Совсе одурели!Московский патриа...
  • Олег Ванцин
    Больных нужно изолировать от общества.Московский патриа...
  • Вовладар Даров
    Смешно! Кому они нужны,руки морать об них это уже грех!))Московский патриа...

Тейлор Свифт побила рекорд Дрейка в Billboard c новым альбомом Midnights

Тейлор Свифт побила рекорд Дрейка в Billboard c новым альбомом Midnights

Певица Тейлор Свифт стала первой артисткой, вошедшей в топ-10 Billboard Hot 100 за одну неделю. Десять песен с нового альбома певицы Midnights заняли первую десятку позиций рейтинга журнала, благодаря чему Свифт обошла своего коллегу Дрейка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх