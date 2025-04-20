Кинолог порекомендовал не запрещать собаке лаять

Многие хозяева, в особенности новички, нередко сталкиваются с тем, что поведение питомца значительно отличается от человеческого, однако часть таких проявлений естественна для животных и не требует подавления .
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