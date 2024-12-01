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Мода и Шоу-бизнес

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Певец Shaman честно рассказал о разводе с Мартыновой: чуть не залил студию слезами

Певец Shaman честно рассказал о разводе с Мартыновой: чуть не залил студию слезами

После своего развода в октябре с Еленой Мартыновой, которая также является его медиаменеджером, российский артист патриотического репертуара Ярослав Дронов (Shaman) предпочитал не обсуждать причины расставания.

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