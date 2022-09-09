Из Сибири планируют запустить рейсы в Таиланд

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Таиланд обсуждает с российскими и монгольскими авиакомпаниями возможность запустить рейсы в королевство из Сибири, сообщила исполнительный директор Туристического управления страны Титипорн Маненате во время визита в РФ.