Последний нарком НКВД: тайна гибели генерала Круглова

Сергея Никифоровича Круглова считали протеже Берии и называли его преемником. В 1930-х годах — после службы в РККА — этот человек сумел сделать неплохую карьеру, начав с должности инструктора-механика зерносовхоза и став в ноябре 1938 года особым уполномоченным при НКВД.
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