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Мичков об игре за «Сочи»: «Чувствую себя увереннее с каждым матчем. С партнерами взаимодействие все лучше и лучше»

Матвей Мичков подвел итоги матча против СКА (3:6). 18-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из питерского клуба.

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