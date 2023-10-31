Португальская компания намерена построить ветровой парк ​​в Молдове

Молдова предпринимает важные шаги по привлечению иностранных инвесторов в нашу страну. Дополнительным доказательством является организованный сегодня в Кишиневе молдавско-португальский экономический форум с участием президентов Майи Санду и Марселу Ребелу де Соуза.
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