Португальская компания намерена построить ветровой парк ​​в Молдове

Молдова предпринимает важные шаги по привлечению иностранных инвесторов в нашу страну. Дополнительным доказательством является организованный сегодня в Кишиневе молдавско-португальский экономический форум с участием президентов Майи Санду и Марселу Ребелу де Соуза.