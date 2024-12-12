«Ветераны России» предложили запретить продажу салютов в приграничье из-за СВО

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой ввести временный запрет на продажу пиротехнических изделий в период проведения специальной военной операции.
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