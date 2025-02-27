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  • Геннадий Бережнов
    Мосийчук не имеет извилин и говорит что взбредёт. А Трампу это не более чем показать себя! Что там можно взять, так э...Мы на пороге осво...
  • Andrey Ivanov
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    сЫрожа !(власенко), ты там трахай старушку Капительман как хочешь-можешь-любишь, только губищи на Крым раскатывать не...Соратник Юлии Тим...

Штаты шокировали ВТО – Россия не «агрессор»

Штаты шокировали ВТО – Россия не «агрессор»

Трамп продолжает последовательно шокировать западное сообщество. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что США впервые с 2022 года не поддержали заявление членов Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением так называемой «российской агрессии против Украины».

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Комментарии
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Eduard
Посмотрим.Это лучше Байдена!
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21 час.
Eduard
Украина агрессор!
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21 час.
владимир рябченко
Расползалось НАТО а агрессор РФ? Лицемеры...
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19 час.
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