Политолог Перла: КНР не будет согласовывать с США действия на Тайване

Китай не будет отчитываться перед США за свои действия на Тайване. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавнюю встречу министра обороны России Сергея Шойгу с руководством Народно-освободительной армии КНР, по итогам которой было сделано заявление о совместном реагировании на угрозы.