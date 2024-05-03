Останки людей без кистей рук и ступней нашли в бывшей ставке Гитлера

Останки пяти людей без кистей рук и ступней нашли в бывшей главной ставке нацистского диктатора Адольфа Гитлера "Вольфшанце", которая находится недалеко от Мазурских болот на территории современной Польши, передает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии