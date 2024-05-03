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Останки людей без кистей рук и ступней нашли в бывшей ставке Гитлера

Останки пяти людей без кистей рук и ступней нашли в бывшей главной ставке нацистского диктатора Адольфа Гитлера "Вольфшанце", которая находится недалеко от Мазурских болот на территории современной Польши, передает Reuters.

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