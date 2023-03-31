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Столтенберг заявил, что намерен добиваться вступления Швеции в НАТО до июльского саммита

Столтенберг заявил, что намерен добиваться вступления Швеции в НАТО до июльского саммита

Ежегодный саммит НАТО должен состояться в литовской столице 11 июля. К этому времени руководство Альянса намерено добиться вступления Швеции в военный блок, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью для газеты Politico.

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