Хоккеист "Спартака" Иванов заявил, что его любимая станция метро называется ЦСКА

Защитник московского "Спартака" Даниил Иванов в интервью Legalbet заявил, что его не смутил тот факт, что ему пришлось добираться на метро на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА на метрополитене.
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