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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов получил удар плечом в лицо от Коттера. Форварда «Вегаса» удалили до конца матча, Евгений продолжил игру

Кузнецов получил удар плечом в лицо от Коттера. Форварда «Вегаса» удалили до конца матча, Евгений продолжил игру

Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Вегасом» (3:0).

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