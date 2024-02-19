Парковки перекроют в центре Читы для очистки от наледи

Парковки на главных улицах в центре Читы временно перекроют для очистки дорог от наледи и песка.Об этом на планёрки в администрации города сообщила председатель комитета горхозяйства Марина Попова, пишет «Чита.
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