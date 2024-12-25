Кадры с выжившими при крушении самолета в Казахстане. По предварительным данным, в живых остались как минимум 25 человек - они сейчас в больницах или направляются туда.
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Кадры с выжившими при крушении самолета в Казахстане. По предварительным данным, в живых остались как минимум 25 человек - они сейчас в больницах или направляются туда.