Фигуранту дела о взрыве пиротехники в российском городе продлили арест до мая

Бывший гендиректор фирмы по производству фейерверков Александр Варенов, арестованный по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, просил суд освободить его из-под стражи под залог в 1,5 миллиона рублей.
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