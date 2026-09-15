Лукашенко напомнил, что в Белоруссии нет политзаключенных

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров со спецпосланником США по республике Джоном Коулом напомнил, что в республике нет политических заключенных, так как в законодательстве отсутствуют соответствующие статьи.
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