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МОСИНФОРМ

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Московский зоопарк проведет «Ночь летучих мышей»

Московский зоопарк проведет «Ночь летучих мышей»

20 сентября в Московском зоопарке пройдет программа о летучих мышах. Посетителям предложат поучаствовать в интерактивных играх и творческом мастер-классе, а также познакомиться с особенностями рукокрылых.

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