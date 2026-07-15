Объединенные Арабские Эмираты: Представители авиакомпании «Эйр Астана» сообщили, что полеты из аэропорта Алматы (ALA/UAAA) и аэропорта Астаны (NQZ/UACC) в Казахстане в аэропорт Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) возобновились после оценки безопасности на фоне региональной эскалации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии