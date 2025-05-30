Депутат Якубовский: задолженность по ЖКХ можно посмотреть на «Госуслугах»

Как рассказал Александр Якубовский, член комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сведения о задолженности по оплате коммунальных услуг можно получить через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ, управляющую компанию или товарищество собственников жилья.