Депутат Якубовский: задолженность по ЖКХ можно посмотреть на «Госуслугах»

Как рассказал Александр Якубовский, член комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сведения о задолженности по оплате коммунальных услуг можно получить через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ, управляющую компанию или товарищество собственников жилья.
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