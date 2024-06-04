Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Западные сценарии окончания войны толкают Украину к новому наступлению – ради лучших условий торга

Западные сценарии окончания войны толкают Украину к новому наступлению – ради лучших условий торга

Свежая Foreign Policy внезапно заговорила о том, что ВСУ срочно требуется новое контрнаступление. Целеполагание – вы не поверите! – в том,  чтобы пойти на переговоры с Россией на более сильных позициях и выгодных условиях.

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