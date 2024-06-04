Свежая Foreign Policy внезапно заговорила о том, что ВСУ срочно требуется новое контрнаступление. Целеполагание – вы не поверите! – в том, чтобы пойти на переговоры с Россией на более сильных позициях и выгодных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии