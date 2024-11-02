Пресс-служба постоянного представительства Российской Федерации при Европейском Союзе проинформировала о том, что именно данное объединение, которое постоянно напоминает о важности уважительного отношения к сотрудникам СМИ, сильнее всего притесняет их.
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