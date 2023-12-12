Расстрелял четверых после поминок: в Анапе местный житель предстал перед судом после кровавых разборок

Расстрелял четверых после поминок: в Анапе местный житель предстал перед судом после кровавых разборокЖителя Анапы Краснодарский краевой суд признал виновным в убийстве, а также покушении на убийство троих человек и незаконном хранении оружия рассмотрено уголовное дело, 28 января 2021 года Оганес Яганцян на улице Мира в хуторе Заря в Анапе устроил настоящую бойню после поминок.