Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Кидал 11-летний, а выявили 10,12 и 14-летних. Как это? Суд не выдворяет, а выносит решение. Никто их пока не выдворил.Семьи школьников-...
  • Надежда Белугина
    По-моему, каждый год зимой цена на яйца повышается, а весной падает. Кто-то раскручивает тему, а слабонервные паникую...Когда подешевеют ...
  • Леонид Никулин
    можем когда хотим!!!Семьи школьников-...

Расстрелял четверых после поминок: в Анапе местный житель предстал перед судом после кровавых разборок

Расстрелял четверых после поминок: в Анапе местный житель предстал перед судом после кровавых разборок

Расстрелял четверых после поминок: в Анапе местный житель предстал перед судом после кровавых разборокЖителя Анапы Краснодарский краевой суд признал виновным в убийстве, а также покушении на убийство троих человек и незаконном хранении оружия рассмотрено уголовное дело, 28 января 2021 года Оганес Яганцян на улице Мира в хуторе Заря в Анапе устроил настоящую бойню после поминок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх